Şalvarlı kadınlar hayatlarında ilk kez basketbol oynadı

Yaşlı teyzelerin şalvarları ile oynadığı basketbol etkinliği renkli görüntülere sahne olurken kadınlar basketbol maçı öncesinde ilk olarak ısınma hareketleri yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Basketbol antrenörü Duygu Kannıcı eşliğinde basketbol topu ile ilk olarak ısınma hareketi yapan kadınlar daha sonra ise hayatlarının ilk basket atışını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Başdere köyünde basketbol etkinliğine katılan kadınlar ısınma hareketlerinin ardından ise tek pota da basketbol maçı yaptı. 3 takım halinde yapılan müsabakada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupaları verilirken kadınların mutlulukları ise görülmeye değerdi.

Başdere köyünde hayatında ilk kez basketbol oynadığını ifade eden 49 yaşındaki Keriman İzmir, “ Köyümüzde ilk olarak şalvarlı spor yapmıştık. Bugün ise şalvarlarımız ile basketbol oynamanın mutluluğunu yaşadık. Çok mutluyuz. Basketbol oynamak harika bir duygu dedi. Yine köylülerden İmmehan Eryılmaz'da açıklamasında, “ Köyümüzde spora biz ilk olarak şalvarlarımız ile spora başladık. Çok güzel devamı geliyor. Bugünde hayatımızda ilk kez basketbol oynadık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Biz bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz. Basketbol oynamak muhteşem bir duygu” diye konuştu.

Nevşehir Barosu avukatlarından Sema Yurtbilir Yavuz'da açıklamasında, “ Biz aslında kadınlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Kadınlarımızın tarladan, bahçeden dışarıya dahi çıkamadıklarını gördük. Bunun için böyle bir etkinlik düzenleyerek şalvarsporu kurduk. Kadınlarımız ile birlikte bizde şalvarlarımızı giyerek basketbol müsabakasına katıldık. Kadınlarımız ile birlikte basketbol maçı oynamak çok güzeldi” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol antrenörü Duygu Kannıcı ise açıklamasında, “ Daha önce Başdere köyünde koşabiliyorken koş projesi kapsamında kadınlar ile ilk kez şalvarları ile spor yapmıştık. Bugünde yine hayatlarında ilk defa oynadıkları basketbolu kadınlarımızı ile tanıştırdık. Şalvarlı teyzelerimizin basketbol oynaması bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Coşkun Sağlamdin