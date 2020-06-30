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Saman balyaları alev alev yandı

Saman balyaları alev alev yandı
Saman balyaları alev alev yandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özsoğsu Mahallesinde saman balyalarının istiflendiği alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan saman balyalarına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın diğer saman balyalarına ve çevredeki ahırlara sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yara almadığı olayda maddi zarar meydana geldi. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve Hatay Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arasöz müdahale etti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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