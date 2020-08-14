İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samanlık yangınında 15 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi

Samanlık yangınında 15 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi
Samanlık yangınında 15 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi

Afyonkarahisar'da meydana gelen samanlık yangını paniğe neden olurken, ölen ya da yaralanın olmadığı olay 15 bin TL’lik hasarla atlatıldı.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., isimli şahsa ait samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 sat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında 15 bin TL'lik hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme çalışması başlatıldı.

Recep Dikici
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.