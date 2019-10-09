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Samet Aybaba Kayserispor'u açıkladı

Samet Aybaba Kayserispor'u açıkladı
Samet Aybaba Kayserispor'u açıkladı

Teknik Direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaştığını duyurdu.

Süper Lig'in ilk 7 haftalık dilimini galibiyetsiz noktalayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yerine Samet Aybaba göreve getirildi. Ankara'da görüşülen ve anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın Kayserispor tesislerinde imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı kulüp, henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak Samet Aybaba transferi duyurdu. Aybaba, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun" yazdı.

Yüksel Yıkılmaz

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