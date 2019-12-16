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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada İngiltere'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.

Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Münih

Olympique Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Napoli-Barcelona

 

 

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