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Samsun Valiliği: 'Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi'

Samsun Valiliği: 'Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi'
Samsun Valiliği: 'Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi'

Samsun Valiliği, Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Samsun Valiliği, 11 gündür kayıp olan minik Ecrin'le ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “07 Mayıs Salı günü saat 21.00'de Vezirköprü Kaymakamlığı'nca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) aranarak, ilçe merkezine 32 km uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi'nde 1,5 yaşlarında Ecrin Kurnaz isimli çocuğun kayıp olduğu bilgisi verilmiştir. Kayıp bilgisi alınır alınmaz Samsun AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanmıştır. UMKE ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kadavra köpeği, canlı arama köpeği ve iz takip köpekleri de kullanılmıştır. Ayrıca bölgede havadan helikopterle arama çalışmaları ve Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi tarafından da olay bölgesinde kıyı arama çalışmaları yapmıştır. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında adli soruşturma devam ettirilmektedir. 16 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 itibariyle arama çalışmalarına ara verilmiştir. Yeni bir bilgi ve bulguya ulaşıldığı takdirde arama çalışmalarına devam edilecektir” denildi.  

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