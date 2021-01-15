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Samsun'da 6 bin 892 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 6 gözaltı

Samsun'da 6 bin 892 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 6 gözaltı
Samsun'da 6 bin 892 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 6 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 892 adet uyuşturucu sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alarak olayla ilgili operasyon başlattı.

Narkotik polisi, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki adreste ve şahısların kullandığı 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 bin 892 adet sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 960 lira paraya da el koydu. Olayla ilgili H.Y., B.E., E.K., K.K., D.Ç. ve E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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