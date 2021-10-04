Samsun'da ihracat 84,9 oranında arttı

1 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım yaklaşıyor

Samsun, yıllardır dile getirdiği 1 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım yaklaşıyor. TÜİK verilerine göre, Samsun'un ihracat rakamları geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 84,9 oranında artış gösterdi. TÜİK verileri hakkında bilgi veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ocak-ağustos ayı verilerine göre Samsun'un Türkiye sıralamasına göre ihracatta 18, ihracat değişim oranına göre ise 8'inci sırada olduğunu söyledi.

161 ülke ve 4 serbest bölgeye ihracat

Türkiye'de, 2020 Ocak-Ağustos döneminde 96,8 milyar dolarlık ihracatına karşılık, 2021 Ocak-Ağustos döneminde 132,9 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Kentimizde ise; 2020 Ocak-Ağustos döneminde 445,8 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın ocak-ağustos dönemine baktığımızda 824,2 milyon dolarlık ihracat yaptığımızı görüyoruz. 2021 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, Türkiye'de yüzde 37,3 oranında artarken, kentimizde ise artış oranı 84,9 oranında oldu. İlimizin ihracat payı 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 0,46 iken, 2021 Ocak-Ağustos döneminde ise bu pay yüzde 0,62'ye çıktı. İhracat rakamlarına göre, 2020 Ocak-Ağustos döneminde 23'üncü sırada bulunan şehrimiz, 2021 Ocak-Ağustos döneminde beş basamak birden yukarı çıkarak 18'inci sırada yer aldı. İlimiz, ihracat değişim oranına göre de 8'inci sırada bulunmaktadır. 2021 Ocak-Ağustos döneminde ilimizden 161 ülke ve 4 serbest bölgeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan beş ülke ise sırasıyla; Çin, Peru, ABD, Hollanda ve Rusya Federasyonu oldu. Fasıllar itibarıyla ihracat kalemlerimizi birinci sırada demir ve çelik, ikinci sırada motorlu kara taşıtları aksam ve parçaları, üçüncü sırada değirmencilik ürünleri, dördüncü silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları, beşinci sırada ise, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar oluşturmaktadır. Baktığımızda Samsun'un üretimde ne denli çeşide sahip olduğunu da görüyoruz. Bu da şehrimiz için büyük bir avantajdır” dedi.

“İthalatta geriledik”

Samsun'un ithalat rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Murzioğlu, “İlimizde; 2020 Ocak-Ağustos döneminde 451,1 milyon dolar ithalat yapılırken, 2021 Ocak-Ağustos döneminde bu rakam 652,3 milyon dolara çıktı. 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 0,35 ithalat payı, 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 0,40 oldu. İthalat rakamlarına göre, 2020 Ocak-Ağustos döneminde 21'inci sırada yer alan ilimiz, 2021 Ocak-Ağustos döneminde bir basamak gerileyerek 22'nci sırada yer almıştır. İlimiz, ithalat değişim oranına göre ise, 28'inci sırada bulunmaktadır. 2021 Ocak-Ağustos döneminde 98 ülke ve 5 serbest bölgeden ilimize ithalat gerçekleştirilmiştir. En fazla ithalat yapılan beş ülke ise sırasıyla, Rusya Federasyonu, Danimarka, ABD, Belçika ve Almanya olmuştur. 2021 Ocak-Ağustos döneminde ilimizden en fazla ithalat yapılan beş kalem ise geçen yıla göre değişmeyerek, demir ve çelik, hububat, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler ve son olarak kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ile bunların aksam ve parçaları olmuştur” şeklinde konuştu.

Adım adım hedefe

Samsun'un 1 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım yaklaştığını belirten Başkan Murzioğlu, “Şehrimiz son yıllarda ihracatta çıta yükseltti. Rakamlara baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bizim yıllardan beri dile getirdiğimiz bir hedefimiz vardı. O da 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilmek. İnşallah bu yıl, 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerimizi alacağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

Tüm olumsuzluklara rağmen üretim azminden asla ödün vermeyen tüm firmalarımızı emeklerinden dolayı, özverilerinden dolayı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.