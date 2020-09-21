Samsun'da otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 34 AFU 317 plakalı otomobil sürücüsü Adil Dumlu (30), direksiyon hâkimiyetini kaybederek tesiste park etmiş kamyonun altına girdi. Meydana gelen kazada araç kamyonun altında sıkışırken, sürücü Adil Dumlu, Mariye Dumlu (63), Medine İkbal Dumlu (25), Elif Dumlu (22) ve 3 yaşındaki Tolgahan Dumlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkartılan yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail Can Çam

