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Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı!

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı!
Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı!

Samsun’da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı! - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Ahmetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 35 TAJ 87 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil su kanalına devrildi. Kazada yaralanan U.T., B.B. ve sürücü U.Y. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Can Çam

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