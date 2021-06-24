Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Bafra ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen M.B., R.D., E.Ç. ve E.C. isimli şahısların yakalanmasına yönelik 2 gün önce Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 39,29 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 42,39 gram metamfetamin maddesi, 1,87 gram kenevir tohumu ve 9 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.B., R.D., E.Ç. ve E.C. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4 kişi bu sabah "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Bafra Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay



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