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Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti

Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti
Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti

Samsun'da gece bir evde çıkan yangında anne ve oğul yanarak hayatlarını kaybettiler.

Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın zemin kıtından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde bulunan Mesure Gültekin (82) ve oğlu Dursun Gültekin'in (55) yanarak hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yangında ölen anne ve oğul otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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