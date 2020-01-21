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Samsun'daki cinayetin katil zanlısı yakalandı

Samsun'daki cinayetin katil zanlısı yakalandı
Samsun'daki cinayetin katil zanlısı yakalandı

2017 yılında hayatını kaybeden Şaver Cindi’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen şahıs yakalandı. Şahsın gözaltına alınma görüntüleri canlı yayında aktarıldı.

Samsun'da 2017 yılında 79 yaşındaki Şaver Cindi, evinin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti. Şaver Cindi'nin çocukları annelerinin katilinin yakalanması için Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Müge Anlı, katil zanlısı F.C.'nin 11 yıldır çok çeşitli suçlardan aranması olduğunu ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıkardı. Ardından program ekibine gelen bir ihbarla, öldürülen Şaver Cindi'nin zanlısı Bursa'da yakalandı. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada; geceyi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren firari F.C.'nin, Bursa Adliyesi'ne sevk edildiğini duyurdu. Annelerinin katilinin yakalanması için Müge Anlı'nın programına başvuran çocukları, “Annemizin kanı yerde kalmadı” dedi ve mutluluklarını Müge Anlı'ya sarılarak paylaştı.

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