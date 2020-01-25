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Samsunspor maçının geliri depremzedelere

Samsunspor maçının geliri depremzedelere
Samsunspor maçının geliri depremzedelere

Samsunspor-Bugsaşspor karşılaşmasının geliri Elazığ’daki depremzedelere bağışlanacak.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un yarın kendi evinde Bugsaşspor'la oynayacağı karşılaşmanın gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
Sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama ile vatandaşları tribünleri doldurmaya davet eden Yıldırım, “Elazığ'daki depremden dolayı Elazığlıların acısını gönülden paylaşıyoruz. Bu nedenle bu haftaki Bugsaşspor maçının gelirlerini Elazığ'daki depremezedelere yardım olarak vereceğiz. Haydi Samsunlular Elazığ'a yardım için yarın maça gidiyoruz ve tribünleri dolduruyoruz. Yarın bende maçtayım” ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya destek mesajları yağdı.

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