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San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı

San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı

ABD’nin San Francisco kentinde bir depoda çıkan yangın nedeniyle 4. seviye yangın alarmı verildi.

San Francisco’da 4. seviye yangın alarmı - Tıkla İzle

ABD'nin San Francisco kentindeki Pier 45 limanında bulunan bir depoda yangın çıktı. San Francisco İtfaiye Departmanı, tarafından yapılan açıklamada yangının 4. seviye bir yangın olduğu duyuruldu. Departman, 125 itfaiyecinin ve çok sayıda yangın söndürme botunun yangına müdahale ettiğini aktardı. İtfaiye Departmanı, yangının büyümesi ile limanda bulunan Fisherman's Wharf iskelesinin 4'te 1'inin alevlere teslim olduğunu açıkladı.

Departman, yangın sonucu limanın güneyinde bulunan bir binanın çöktüğünü ve yangının 2 binaya daha yayıldığını ifade etti. İtfaiye Departmanı, yangında ölen veya yaralanan olmadığını ifade ederken, limanın tamamen boşaltıldığını duyurdu.

Öte yandan Departman, yangın söndürme botu St. Francis'in 2.Dünya Savaşı'nda inşa edilen tarihi SS Jeremiah O'Brien gemisini korumakla ile görevlendirildiğini aktarırken, tarihi gemide hasar olmadığını dile getirdi.

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