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Sanayi üretimi Mart'ta azaldı

Sanayi üretimi Mart'ta azaldı
Sanayi üretimi Mart'ta azaldı

Sanayi üretimi 2019 Mart döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı. 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı 

2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı.
 

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