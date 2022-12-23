Sancaktepe TEM'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara yönüne seyir halinde olan 34 BPV 112 plakalı otomobil ile Dilek K. hakimiyetindeki siyah renkli Jeep Wrangler marka 34 BMR 36 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip takla atarak yol ortasında ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan cip sürücüsü Dilek K. yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Onur Hamzaoğlu



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