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Sancaktepe'de düğünde havai fişek bomba gibi patladı, davetliler kaçıştı

Sancaktepe'de düğünde havai fişek bomba gibi patladı, davetliler kaçıştı
Sancaktepe'de düğünde havai fişek bomba gibi patladı, davetliler kaçıştı

Sancaktepe'de dün akşam gerçekleştirilen düğünde havai fişeklerin birden bomba gibi patlaması yürekleri ağıza getirdi. Halay çeken davetliler havai fişeklerin patladığı sırada kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de düğünde havai fişek bomba gibi patladı, davetliler kaçıştı - Tıkla İzle

Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Düğünde patlatılmak istenen havai fişekler, birden patladı.

Havai fişeklerin patlamasından dolayı etrafa saçılan parçalar vatandaşların panik yapmasına sebep oldu.

Halayı bıraktılar kaçmaya başladılar

Düğüne davetli olarak katılanlar halay çektikleri esnada havai fişekler patladı. Davetliler patlamanın ardından halayı bırakarak kaçışmaya başladı. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde davetlilerin halay çektiği ardından havai fişeklerin birden patladığı görülüyor. Patlama esnasında vatandaşların kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıyor.

Davut Has - Metin Başar
 

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