Sancaktepe'de helikopter düştü! 4 asker şehit, 1 asker yaralı

Edinilen bilgilere göre Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahaller arasında düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Şehitlerimizin kimlikleri belirlendi

Kr Plt Alb Gökselin Saylan

Kr Plt Yzb Vildan Akkoç

Kr Plt Ütğm Aykut Yurtsever

Teknisyenin ismi ise bilinmiyor

Soruşturma başlatıldı

Sancaktepe'ye askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği düşen helikopterle ilgili yazılı açıklama yaparak; " 4 şehidimiz 1yaralımız var" dedi.

İstanbul Valiliği'nden Sancaktepe'de düşen helikopterle ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür Kaza neticesinde askeri personelimizden (4) şehidimiz ve (1) yaralımız var.Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.