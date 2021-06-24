Sancaktepe'de kumar baskınında 13 bin 876 lira ceza

Emniyet güçleri tarafından pandemi tedbirleri kapsamında 23 Haziran günü saat 21.15'te Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki bir kıraathaneye baskın düzenlendi. Baskında adres içerisinde bulunan 4 şahıstan 3'ünün maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek üzerinde 260 lira para ve iskambil kağıtlarının bulunduğu bir masa etrafında ve kumar oynadıkları tespit edildi.

Konuya ilişkin emniyet güçleri tarafından işyeri yetkilisi Ö.Y. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan işlem yapılırken işyerinde bulunan 4 şahsın tamamına 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 13 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Beyza Cömert - Furkan Çon



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