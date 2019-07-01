Sandalye ile geldi, yürüyerek taburcu oldu

Lokal anestezi uygulanarak ameliyata gerek kalmadan yapılan işlemde tıkanıklığın olduğu damara ilaçlı balon uygulaması yapılarak damarların açılması ve hastanın sağlığına kavuşması sağlanıyor. Bacak damarlarında gelişen perifer damar tıkanıklığının ölüme dahi yol açabildiğine dikkat çeken Uz. Dr. Erdinç Öz, "Bazı vakalarda balon tedavisinin önemli avantaj sağladığını belirterek özellikle ileri yaşta veya açık ameliyat olamayacak hastalardaki tıkanıklığı ilaçlı balon uygulamasıyla ortadan kaldırabiliyoruz" dedi.
Tecrübeli ve işinin ehli Anjiyografi Ünitesi ekibiyle birlikte tüm zorlu işlemlerin üstesinden geldiklerini ifade eden Uz. Dr. Erdinç Öz, “Başarıyla tamamlanan işlemin ardından hastanedeki tedavi sürecini tamamlayan hastamız sağlığına kavuşmuş ve yürüyerek taburcu edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren anjiyografi ekibini tebrik eden Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali ise her daim gelişmelerin ve yeniliklerin devam edeceğini belirtti.