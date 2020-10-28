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Saniyeler içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Saniyeler içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada
Saniyeler içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Ümraniye ve Çekmeköy'de apartman bahçesinde park halinde duran motosikletler saniyeler içerisinde çalındı. Yaşanan o anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniyeler içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'un Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde saniyeler içerisinde yaşanan motosiklet hırsızlığı apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olaylarda hırsızların soğukkanlı tavırları ise gözlerden kaçmadı. Çekmeköy'de, gerçekleşen motosiklet hırsızlığı geçtiğimiz günlerde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Çekmeköy'de bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan bir motosiklet, sabahın erken saatlerinde bahçeye giren ve kafalarında kask bulunan iki şahıs tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslardan birisi kapıda gözcülük yaparken diğer şahıs ise motoru saniyeler içerisinde çalışır duruma getirdi. Sonrasında gözcülük yapan şahıs çalışır durumdaki motoru bahçeden iterek çıkarttıktan sonra, hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Çekmeköy'de yaşanan motosiklet hırsızlığının bir benzeri de Ümraniye'de meydana geldi. Ümraniye'de saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda sokağa giriş yapan şahıs etrafı kontrol ederek apartmana doğru yöneliyor. Apartman bahçesinde yer alan iki motosikletten birini gözüne kestiren şahıs soğukkanlı bir şekilde motoru yavaşça iterek apartmanın bahçesinden çıkartıyor ve gözden kayboluyor.

Metin Başar

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