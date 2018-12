Sanlav: 'Sosyal medya kullanımı ürkütücü boyutlara ulaştı'

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Kurumsal İletişim Müdürü ve Sosyal Medya Savaşları kitabının yazarı Ümit Sanlav, İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün programında Bahçelievler okul müdürleri ve yöneticileri ile buluştu. Sosyal medyayı etik, etkili ve güvenli kullanma yollarına değinen Sanlav, Türkiye ve Dünyada sosyal medya kullanımının şaşırtıcı ve ürkütücü boyutlara ulaştığını söyledi.

En az Japonya kullanıyor

We Are Social'in hazırladığı sosyal medya raporunda Türkiye'nin günde yaklaşık 3 saat sosyal medya kullanımı ile üst sıralarda yer almasına rağmen; Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin bir saatin altında kullanımlarla en az kullananlar arasında olduğuna değinen Ümit Sanlav, Instagram kullanımında dünyanın ikinci ülkesi olmamıza dikkat çekti. Her geçen gün ortaya çıkan yeni güvenlik açıklarına rağmen, Facebook'un 2.3 milyar kullanıcı sayısına ulaşması ve dünyanın en kalabalık ülkesinden daha fazla vatandaşı olmasının çok büyük bir güç olduğunu ifade eden Sanlav, teknoloji üretmenin önemine dikkat çekti.

Teknolojiyi doktorun elinde hayat kurtaran, katilin elinde can alan neştere benzeten Ümit Sanlav, "Türkiye'de ve uluslararası arenada Türkiye ve devlet aleyhine bazı algı operasyonları yapılmakta, sosyal medya mecraları bu operasyonlara alet edilmekte. Bu anlamda hukuki ve teknik yollardan birtakım mücadeleler verilse de, yerli ve milli teknolojimizi üretmediğimiz sürece net bir çözüm bulunamayacaktır. Kendi arama motorumuzu, kendi sosyal paylaşım sitelerimizi kurmamız gereken bu ortamda, İHA, SİHA ve savunma sanayi alanında yüzde 20'den yüzde 65'e çıkan yüzde 100 yerli ve milli üretim, Aselsan gibi bir yüz akı markamıza yapılan yatırımlar, teknoloji üretimi konusundaki ümitlenmemizi sağlıyor" dedi.

Bireysel anlamda sosyal medya güvenliğine dikkat çeken Sanlav sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sosyal medya ortamları hızlı iletişime açık olduğu kadar, güvensiz iletişime de en açık mecradır. Her gördüğünüz olaya inanmamak kadar, arkadaş listenizi tanıdığımız ve güvendiğiniz kişilerden oluşturmak da önemli. Sosyal medyada her gördüğünüz erkek erkek olmayabilir, her gördüğünüz kadın kadın olmayabilir, her gördüğünüz çocuk çocuk olmayabilir. Tanımadığınız kişilerden gelen istekleri kabul etmeyin, özel hayatınızın kapılarını açmayın.

Sosyal medya hesaplarınız üzerinden üye olmayın

Üyelik gerektiren platformlara sosyal medya hesaplarınız üzerinden üye olmayın. Zararlı yazılım içeren uygulamaları tespit edemeyebilir, arkadaş listenizi, özel ve sizde kalması gereken tüm bilgilerinizi o uygulamaya açmış olabilirsiniz.

Her uygulamayı indirmeyin

İndirilen uygulamalar, telefonunuzda depoladığınız fotoğraf ve videolarınıza erişim yetkisi ister ve bunu vermezseniz indiremezsiniz. Güvenmediğiniz uygulamalara bu imkanı vermeyin. Telefonunuzda özel fotoğraflarınızı depolamayın. Kimlerin ve hangi programların telefonunuzda gezindiğini bilemeyebilirsiniz.

Yer bildirimi yaparken dikkat

Temel hedefi bilgiye ulaşmak ve paylaşmak olan sosyal medya ortamlarına atılan bilginin, gizli kalması beklenmemelidir. Özel olan özelde kalmalı, güvenlik tedbirlerine dikkat edilmelidir. Seyahat ve tatillerde yer bildirimi yapmak ve evimizden paylaşımlarda konum bilgisi vermek, hırsızlara davetiye çıkartmak olabilir".

Programın sonunda İHÜ Kurumsal İletişim Müdürü Sanlav, üniversitenin liselerle yaptığı işbirliklerine de değinerek, lise müdürlerine; Türkiye Liseler İhtisas Programı (TÜLİP) ve İHÜ Lise Kış Okulu başta olmak üzere, okullara verilebilecek akademik destekle ilgili bilgilendirme yaptı.