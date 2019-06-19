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Şanlıurfa sıcağına buharlı çözüm

Şanlıurfa sıcağına buharlı çözüm
Şanlıurfa sıcağına buharlı çözüm

Şanlıurfa’da, havaların iyice ısınmasıyla belediye, vatandaşların sıcaktan etkilenmemesi için açık alanlara ve duraklara buharlı serinletme sistemi ile vantilatörler yerleştirildi.

Şanlıurfa sıcağına buharlı çözüm - Tıkla İzle

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da sıcaklık, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerde klimaların açık tutulması için denetimlerini sürdürürken yolcuların durakta otobüs beklerken de sıcaktan etkilenmemeleri için 'Buharlı serinletme' uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında otobüs duraklarında kurulan sistemle vatandaşlara soğuk su püskürtülüyor. Büyük vantilatörün de yerleştirildiği duraklarda otobüs bekleyenlerin, püskürtülen soğuk suyla sıcaktan korunması amaçlanıyor. Belediyenin yanı sıra vatandaşlar da açık alan işletmelerinde aynı yöntemle müşterilerini serinletiyor. 

Duraklarda buharlı serinletme yöntemi ile serinleyen vatandaşlar, tam çözüm olmasa da bir nebze serinlediklerini ifade etti. Vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.  

Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı

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