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Şanlıurfa'da 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Şanlıurfa'da 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Şanlıurfa'da 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 yıllık kan davası Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın girişimleriyle barışla sonuçlandı.

5 yıl önce Aytar ve Kurulu aileleri arasında anlaşmazlıktan dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 5 yıldır her iki aile arasında devam eden kan davası Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Söylemez köyünde bir araya gelen kan davalı aileler, tekbir ve dualar eşliğinde tokalaşarak, barışa el uzattı.

Daha sonra barış yemeğinde hep beraber yemek yiyen aileler, barış için girişimlerde bulunan ve aileleri ikna eden Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.  

Mevlüt Bayraktar

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