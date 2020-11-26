Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç Ovasında çiftçilerin binlerce dönüm arazi üzerine ikinci ürün olarak ektiği mısır, tarlada kaldı. Çiftçiler, düşük fiyat nedeniyle ürünlerini hasat edemediklerini belirtti. Çiftçi, kilosu 1 lira ile 1 lira 20 kuruş arasında satışa sunulan mısırın gübre, ilaç ve mazot masraflarını kurtarmadığını ifade etti. Mısır fiyatlarının yükselmesini bekleyen çiftçi, yetkililerden destek beklediklerini aktardı.

Çiftçi Reşat Yıldız, mısırın para etmediğini belirterek, “Mısırımızı ekerken çok masraf yaptık. Su, gübre, ilaç ve mazot fiyatları çok yüksektir. Hasat yapamıyoruz ve mısırımız tarlada kaldı. Mısırın kilosu 1 lira 150 kuruştan işlem görüyor. Hasat yapsak dahi çiftçiyi kurtarmıyor. Yetkililerin bu duruma bir el atmasını bekliyoruz” dedi.

“Hasadımız masrafları karşılamıyor”

Çiftçilerden Nihat Binici ise, “Mısır para etmiyor. Mısırı hasat edip sattığımız zaman masrafını kurtarmıyor. Mısırımız tarlada kaldı. Çevrede tüm tarlalarda mısır ekildi fakat para etmediği için tarlada kaldı. Baktığımız zaman mısırın kilosu 1 ile 1 lira 200 kuruş arasında satılıyor. Gübrenin kilosu 2 ile 2 buçuk lira arasında ve mazot litresi 6 liradan satılıyor. Hasadımız masrafları karşılamıyor. Hasat yapamıyoruz. Çözüm yolu için ne gerekiyorsa biz hazırız. Bu duruma bir el atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.