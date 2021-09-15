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Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık

Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık
Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık

Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Haliliye ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde yaşandı. Mağaza işletmecisi iş yerinin önünde bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C.'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin mağazanın önünde bir süre etrafa baktıktan sonra cansız mankeni alarak uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Kolsuz

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