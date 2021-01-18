Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa'nın Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 adet M16 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği, 3 adet dürbün,25 adet şarjör, 545 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.