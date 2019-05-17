İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerini önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 4 adet şarjör ile 90 adet mermi, 1 adet mavzer marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 16 adet mermi, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör ile 16 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

Emniyete götürülen şahısların sorgulandığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Şeftali kebabı Nasıl yapılır? Şeftali kebabı tarifi

Şeftali kebabı tarifi... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.