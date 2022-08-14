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Şanlıurfa'da yaşanan ilginç kazalar kamerada

Şanlıurfa'da yaşanan ilginç kazalar kamerada
Şanlıurfa'da yaşanan ilginç kazalar kamerada

Şanlıurfa’da yaşanan birbirinden ilginç trafik kazaları polis şehir kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa’da yaşanan ilginç kazalar kamerada - Tıkla İzle

Şanlıurfa'da dikkatsizlik ve kural tanımama nedeniyle meydana gelen birbirinden ilginç trafik kazaları polis şehir kameralarına yansıdı. İlk kaza İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziantep istikametine giden bir otomobil, aniden Diyarbakır yoluna dönmeye çalışırken altgeçidin demir korkuluklarına çarptı.

Film gibi kaza

Bir diğer kaza ise filmleri aratmadı. Refüjde duran bir kadın, araçlar seyir halindeyken aniden yola fırlayarak yavaş bir şekilde seyreden otomobile çarparak yere düştü. Bir diğer kazada trafik lambasının kırmızıya dönmesine aldırış etmeyen tır sürücüsü minibüse çarptı. Son görüntüde ara yoldan çıkan hafif ticari aracın kavşaktan geçmeye çalışan minibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 50 metre ilerde devrildi.

Şinasi İnan
 

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