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Şanlıurfa'daki mühimmat deposu patlamasında 17 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki mühimmat deposu patlamasında 17 kişi yaralandı
Şanlıurfa'daki mühimmat deposu patlamasında 17 kişi yaralandı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen iki ayrı patlamada 16’sı asker olmak üzere 17 kişinin yaralandığı belirtti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde yaşanan patlama hakkında bilgi almak için olay yerine geldi. Burada incelemelerde bulunan Vali Erin, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Aynı mühimmat deposunda art arda iki patlamanın meydana geldiğini söyleyen Vali Erin, patlama sonucu 16'sı asker olmak üzere 17 kişinin yaralandığını belirtti. Patlamanın kesin nedeninin araştırıldığını dile getiren Vali Abdullah Erin, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da olay yerine giderek bilgi aldı.

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