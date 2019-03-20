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Sansasyonel eylem hazırlığındaki 1 DEAŞ'lı yakalandı

Sansasyonel eylem hazırlığındaki 1 DEAŞ'lı yakalandı
Sansasyonel eylem hazırlığındaki 1 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyon kapsamında sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 terörist yakalandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, saldırı hazırlığındaki bir teröristi tespit etti.
Terör polisi, İstanbul Maslak'ta tespit edilen adrese 17 Mart Pazar sabahı baskın düzenledi. Operasyonda sansasyonel eylem hazırlığındaki S.M. adlı DEAŞ'lı 1 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Eylem hazırlığındaki teröristin kaldığı adreste ele geçirilen örgütsel dokümanlar terör polisi tarafından incelenirken, Türk uyruklu olduğu öğrenilen DEAŞ'lının dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Öte yandan Maslak'ta saklandığı adreste yakalanan örgüt üyesinin, DEAŞ'ın dört gün önce tüm taraftarlarına kilise ve sinagoglara saldırı yapma çağrısından sonra ele geçirilmesi dikkat çekti.  

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