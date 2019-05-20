Sarar olayı zanlılarından biri Yalova'da yakalandı

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan ikametlerine gelen 3 silahlı şahısça rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel ekip, Eskişehir merkezli çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen ve soygunun yapıldığı evde daha önceden hizmetli olarak çalışan kadın şüphelinin Yalova'da yakalanarak Eskişehir'e getirildiği öğrenildi. Kadının olayın gerçekleştiği fabrika içerisinde bulunan evi ve çevresini iyi bildiği belirtildi.

Polis ekipleri, elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. ‘Aile yakınları ve çalışanlar Sarar ailesine geçmiş olsun ziyaretine geldi' Öte yandan rehin alma olayının yaşandığı Sarar ailesi, bu sabah yaptıkları açıklama sonrası sessizliğini korudu. Aile dostları ve çalışanlar da, sabah saatlerinden itibaren Sümer Mahallesinde bulunan ikamete gelerek Sarar ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.