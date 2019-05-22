Sarar soygunu şüphelilerinden biri tutuklandı

18 Mayıs gece saat 23.00 sularında Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan konutlarına gelen şüpheliler tarafından darp edilerek rehin alınmıştı. Olayla alakalı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile Ali Y'nin (32) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüpheli şahıslardan Lulia D. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanırken, Ali Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemede 'ben bir şey yapmadım' dedi

Şüpheliler arasında bulunan ve 1 yıl boyunca Sarar çiftinin evinde çalışan Lulian D., mahkemedeki sorgusunda "Ben bir şey yapmadım. Benden sadece bilgi istediler, ben de söyledim. Ben böyle olacağını bilmiyordum" dedi. Daha sonra emniyet görevlileri tarafından dışarı çıkarılan Lulian D., yüzünü kapatarak emniyet aracına bindirildi.

Burak Tekin - Çağatay Gür