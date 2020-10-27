‘Sarı Kız'ın sahibi Mehmet Emin Amca artık çok mutlu

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy'a ait inek, Nehil Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplanmıştı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ineğinin başından ayrılmamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine Atasoy, ikinci geceyi de ineğinin başında geçirmişti.

Köyden daha çok vatandaşın gelmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda inek saplandığı bataklıktan kurtarılmıştı. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla tek geçim kaynağı olan ineğinin kurtarılmasının ardından Mehmet Emin Atasoy'a 20 koyun verilirken, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından da ahır için malzeme desteği sağlanmıştı. Bazı hayırsever vatandaşlar ise Mehmet Emin Amca'ya inekler hediye etmişti.

Hayvancılıkla hayatlarına devam eden Atasoy, şimdi ise koyunlarına ve ineklerine bahçesinde yeni yapılan ahırda daha iyi baktığını söyleyerek mutlu olduğunu ifade etti. ‘Sarı Kız'ın sahibi Mehmet Emin Atasoy, “Allah herkesten razı olsun. Bana 20'e yakın koyun ve bazı hayırsever vatandaşlar tarafından da inekler hediye edildi. Allah devletimizden de razı olsun beni hiç yalnız bırakmadılar. Ben şimdi mutluyum, bahçemin içindeyim, hayvanlarıma daha iyi bakıyorum. Hayatımı da bu şekilde devam ettiriyorum. Ben buradan yetkililerden oğluma bir iş istiyorum. Bana bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah razı olsun” dedi.

“Yapılan yardımlar sonucu amcamın yüzü güldü”

Mehmet Emin Atasoy'un yeğeni Gani Atasoy ise birkaç ay önce amcasının ineğinin Nehil Sazlığı yakınlarında bataklığa saplandığını hatırlatarak, “Devletin desteğiyle ineğimiz saplanmış olduğu yerden kurtarılmıştı. Sağ olsunlar yapılan yardımlar sonucu amcamın yüzü güldü, herkes amcamızın yanında oldu. Devletimiz amcamıza koyun ve ahır desteğinde bulunurken, hayırsever vatandaşlarımız da inek desteği sağladı. Şimdi amcamız daha mutlu. Yüksekova Kaymakamlığı tarafından yapılan ahırda hayvanlarına daha iyi bakıyor. Çiftçilikle mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Metin Tek



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