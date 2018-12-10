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'Sarı Yelekliler' bölünüyor

'Sarı Yelekliler' bölünüyor
'Sarı Yelekliler' bölünüyor

Fransa'da "Sarı Yelekliler"in bir kısmı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tekliflerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle eyleme devam edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in eylemleri konusunda uzun süren sessizliğini bozarak Fransa halkına seslendi. Macron'un asgari ücret artışları ve vergiler konusunda yapılacak yeniliklere yönelik açıklamalarını ve teklifleriniyetersiz bulan "Sarı Yelekliler" eylemcilerinin bir kısmı protestolara devam edeceklerini açıkladı.

Sarı Yelekliler'in bazıları eyleme devam edeceklerini, hatta protestoların daha büyük bir hal alacağını iddia ederken, bazıları "Eyleme ara vereceğiz" dedi. Bir eylemci ise yaptığı açıklamada, "Macron'un bu kararları 3 hafta önce vermesi gerekiyordu. Geç kaldı. Biz artık daha önemli kararlar istiyoruz. Eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Melike Yazır
 

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