Sarıyer'de koyunları çalmak için 8 köpeği zehirlediler

Sarıyer, Uskumruköy'de babadan kalma dediği arazide çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ömer Gökdoğan, köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesinden şikayet etti. Şimdiye kadar 8 tane köpeği zehirli iğnelerle öldürülen Gökdoğan, 9'uncu köpeğini kıl payı kurtardı. Tanıdıkların haber vermesiyle sürüye bakan köpeğinin ormanlık arazide zehirlendiğini öğrenen çoban, köpeği baygın halde buldu. Köpeği alarak veterinere koşan Gökdoğan, zehirlenen köpeğini ölümden son anda kurtardı.

'Ne istiyorlar bilmiyorum'

Ömer Gökdoğan köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesine isyan ederken, “Baksanıza bu hayvanlar öldürülür mü hiç? 8 tane köpeğimi öldürdüler zehirli iğnelerle. Ne istiyorlar bilmiyorum. Jandarmaya da gittim hatta resimler falan var iğneler var orada. Ben kimsenin malını çalmıyorum. Benden ne istiyorlar? Bir gıcıklığı varsa bana gelsin. 8 tane köpek gitti şu ana kadar. Bunlara baktığım gibi aileme bakmıyorum” dedi.

'Her gün okuldan çıktıktan sonra koşa koşa çizmeleri giyip mandıraya gidiyorum'

Çobanın kendisiyle aynı isimde olan 14 yaşındaki oğlu Ömer Gökdoğan ise üzüntüsünü dile getirirken, “8 tane köpeğimi öldürdüler. Hayvanlardan ne istiyorlar? Bir sorunları varsa gelsin bizlerle konuşsun veya bunlar hayvan ağzı var dili yok. Acıyorum zehirleyip öldürüyorlar, iğne atıyorlar. Her gün okuldan çıktıktan sonra koşa koşa çizmeleri giyip mandıraya gidiyorum. Yani niye sorunları ne hayvanlardan ne istiyorlar? Kaç tane köpek öldürdüler. Geçen gün çoban aradı abi koş köpekleri öldürdüler yine diye. Sonra işte koştuk baktık. Veterinere götürdük köpeği. Veteriner tespit etti, zehir atmışlar dedi. Ama kardeşi kayıp kardeşini bulamadık daha. İsmi de Karabaş. Bütün gün boş olsam bütün gün bunlarla vakit geçiririm. Allah belalarını versin yani hayvanlardan ne istiyorlar ki” diyerek köpeklerini zehirleyenlere tepki gösterdi.Öte yandan bazı mahalle sakinleri koyunları çalmak için şahısların böyle bir vahşete imza atıldığını iddia etti.

Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz