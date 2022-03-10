İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarıyer'de lapa lapa kar yağışı

Sarıyer'de lapa lapa kar yağışı
Sarıyer'de lapa lapa kar yağışı

Sarıyer'de etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık beyaza bürünürken, bazı sürücüler karla kaplanan yoldan çıkmakta güçlük çekti.

Sarıyer'de lapa lapa kar yağışı - Tıkla İzle

İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi. Lapa lapa yağan karın etkisiyle Sarıyer de beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparak güzel zaman geçirdi. Bazı sürücüler ise karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı.

Yetkililerin tüm uyarıları yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Bütün uyarılara rağmen hala kabak lastiklerle çıkan sürücüler varsa yapacak bir şey yok. Burası Zekeriyaköy. Yollar açılıyor. Vatandaşlar toplu taşımaya yönelirse daha iyi olur. Herkes çalışıyor. Yılın bu zamanında kar yağması biraz garip ama yapacak bir şey yok" dedi.

İLGİLİ HABER
Esenyurtta karlı yolda kayan taksi kamerada Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada
İLGİLİ HABER
Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolundaki kar havadan görüntülendi Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kar havadan görüntülendi
İLGİLİ HABER
Arnavutköyde kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.