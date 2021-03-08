Sarıyer'de market bahanesiyle kısıtlamayı delenlere polis, 'Ekmek almaya 2 kişi mi gidiyorsunuz'

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Çayırbaşı Şehit Emrah Taşdemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlamasının delindiğine dair çok sayıda ihbar aldı. İhbarlar üzerine hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer polisi, Çayırbaşı Mahallesi'nde denetim yaptı.

'Ekmek almaya 2 kişi mi gidiyorsunuz'

Yunus diye tabir edilen motorize ekiplerin de destek verdiği denetimlerde kapsamında polis, semtte çok sayıda vatandaşın market alışverişini bahane ederek dışarıda olduğunu gördü. Kiminin aracını boyarken, kimini de temizlerken bulan polis ekipleri, dışarıda olan vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu ile üst aramalarını yaptı. Denetimler kapsamında yakalanan iki kişi, cezadan kurtulmak için markete gittiğini söyledi. Polisin, “ekmek almaya 2 kişi mi gidiyorsunuz?” demesi üzerine sessiz kalan ikiliye de cezai işlem uygulandı.

Polis semtte kuş uçurtmadı

Yakın zamanda açılan polis merkezinin faaliyete geçmesiyle adeta semtte adeta kuş uçurtmayan ekipler, ara sokakları tek tek dolaştı. Yapılan denetimde Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ve Çayırbaşı Şehit Emrah Taşdemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 40 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 138 bin 760 lira idari para cezası uyguladı. Cezai işlemlerin tamamlanmasının ardından Sarıyer polisi, Tarabya'daki “Dallas Parkına” baskın düzenledi. Yapılan baskında geçen hafta dolu olan parkta hiç kimsenin olmaması dikkat çekti. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Doğan Can Cesur

