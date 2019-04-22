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Sarıyer'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç polise çarptı

Sarıyer'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç polise çarptı
Sarıyer'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç polise çarptı

Sarıyer’de polis kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü otomobiliyle bir polis memuruna çarptı. Çarptıktan sonra kaçmaya başlayan lüks otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden 2’si polisin kovalamacası sonucu yakalanırken, otomobil sürücüsü ise aracını bırakarak ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheliyi aramak için polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Olay, saat 02:30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Büyükdere Bahçeköy Yolu üzerinde polis kontrol noktasında, şüpheli görülmesi üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışılan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 NJ 5046 plakalı lüks otomobil ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçma sırasında polis kontrol noktasında bir polis memuruna çarparak yaralayan otomobil, polis ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı. 

Olay yerine ambulans sevk edildi 

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. 

Polis, otomobile ateş açarak durdurdu 

Polis memuruna çarparak kaçmaya başlayan otomobil polis ekipleri tarafından kovalaması sonucu ateş açılarak durduruldu. Lüks otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheli otomobilden inerek ormanlık alana kaçmaya başladı. Şüphelilerden 2'si polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ormanlık alana kaçan otomobil sürücüsü ise bir süre sonra ormanlık alanda izini kaybettirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ormanlık alana kaçan diğer şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. 

Otomobil çekici ile kaldırıldı 

Polis ekiplerinin kovalaması sonrası durdurulan otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırılarak oto parka çekildi.  

Selim Bayraktar

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