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Satın aldığı dairelerden birini teslim alamayınca akrabasını öldürdü

Satın aldığı dairelerden birini teslim alamayınca akrabasını öldürdü
Satın aldığı dairelerden birini teslim alamayınca akrabasını öldürdü

Sancaktepe’de bir şahsın marketinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın failinin akrabası olduğu tespit edildi. Ev meselesi yüzünden cinayeti işlediği öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde akşam saatlerinde, market sahibi Selim Y. sahibi olduğu marketinde uğradığı silahlı saldırı sonucu göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ömer Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda olayın failinin, Ömer Y.'nin uzaktan akrabası olan Ömer Y. (33) olduğu tespit edildi. Polise teslim olan Ömer Y.'nin, müteahhitlik yapan Selim Y.'den iki yıl kadar önce topraktan iki daire satın aldığı fakat dairelerden sadece birini teslim alabilmesi üzerine ailevi sorunlar ve psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle cinayeti işlediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ömer Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Sadık Kahraman

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