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Savaşın masum gözleri

Savaşın masum gözleri
Savaşın masum gözleri

Suriye’de yıllardır devam eden iç savaştan en çok etkilenen çocuklar, ailelerinin kendi imkanları veya Türklerin kurduğu çadır kentlerde hayatlarını devam ettiriyor. Çocukların yüzleriyse her şeye rağmen gülüyor.

Savaşın masum gözleri - Foto Galeri

Acımasızca katledilen çocuk görüntüleri yürekleri yakarken bir yandan da savaşın acı gerçeklerini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Renkli gözleriyle her şeye rağmen hayata gülen 7 yaşındaki Hasan ve Muhammed kardeşler bu çocuklardan yalnızca bazıları. İdlib kentinden kaçan mültecilerin Sarmada kırsalında kendi imkanlarıyla yol kenarına çadırlar kuran ailelerin çocukları gün içerisinde kimi zaman anne ve babalarına yardım ederken kimi zaman da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynuyor.

Suriye'de ki iç savaş nedeniyle doğdukları yerleri terk edip çadır kentlerde kalan çocuklar her ne olursa olsun kaldıkları çadırların adeta neşe kaynağı.

Umutcan İşledici - Adem Karagöz - Onur Akbulut
 

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