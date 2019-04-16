Savunma ve havacılık sanayiinde Ortadoğu'ya ihracat 4 kat arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini inceleyen B2B ticaret platformu Turkeyol'a göre 2019'un ilk üç ayında Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,87 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta en büyük artış yüzde 73'le Yemen'de görülürken, Umman yüzde 59'la ikinci, Katar ise yüzde 42'yle üçüncü sırada yer aldı. Ortadoğu'ya ihraç edilen ürünlerde en dikkat çekici artış, bir önceki yıla göre 4 kat artan savunma ve havacılık sanayide gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl bölgeye yapılan 24 milyar dolarlık toplam ihracatın 2019 yılında 25 milyar doları aşması öngörülüyor.

Savunma ve havacılık sanayide toplam ihracatın yüzde 35'i Ortadoğu'ya

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin dünya genelinde savunma ve havacılık sanayideki ihracatı 2019'un ilk çeyreğinde önceki yıla oranla yüzde 57 büyüdü. Turkeyol'un değerlendirdiği verilere göre yüzde 57'lik büyümedeki en etkin rolü, sektördeki ihracatın yüzde 35'inin gerçekleştirildiği Ortadoğu ülkeleri üstlendi. Sektörün Ortadoğu ülkelerine yaptığı ihracat ise yüzde 405 artış gösterdi. Bölgeye yapılan ihracat artışı, mücevher, çelik, halı ve tekstil ürünlerinde de hissedildi. Mücevher ihracatı 2018'e kıyasla yüzde 41 artış göstererek 245 milyon dolara ulaşırken, tekstil ürünlerinde yüzde 18, çelikte yüzde 10 ve halıda yüzde 9'luk büyüme kaydedildi.

“Ortadoğu hedef pazar olma yolunda”

Ortadoğu'ya yapılan ihracatın Türkiye'nin ticaret hacmine ciddi değer kattığını ifade eden Turkeyol kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, “Ortadoğu ülkeleri, Türkiye ile yıllık 40 milyar doları aşan ticari hacmi ve sahip olduğu ticari potansiyel ile hedef pazar olma yolunda ilerleyen bir bölge. 2019'un ilk 3 ayında Türkiye, Ortadoğu'ya en çok ihracatı 1,7 milyar dolarla Irak'a yaptı. Irak'ı 841 milyon dolarla Suudi Arabistan, 592 milyonla İran takip etti. Faaliyetlerimizin bir sağlaması olarak nitelendirebileceğimiz bu tabloda üreticilerin e-ihracata yönelmesinin ihracat rakamlarını daha da artıracağını öngörüyoruz” dedi.