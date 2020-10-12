Scooter'lara düzenleme geliyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, TBMM'de açıklama yaparak Çevre Ajansı'nın kurulması ve çevreye ilişkin 39 maddelik bir kanun teklifi verdiklerini söyledi. Muş, Çevre Ajansı'nın hakkında bilgi vererek, "Hayatımızda kullandığımız ambalajların tekrar sisteme dönüştürülmesini organize edecek. Türkiye'de yaklaşık 9 milyar plastik, 6 milyar cam, 4 milyardan fazla alüminyum ve metal ambalaj kullanılıyor, bunların toplamı 20 milyara yakın. Sistemle beraber camdaki dönüşüm oranı yüzde 90, plastik yüzde 57'den yüzde 90'a, alüminyumdaki yüzde 67'den 6yüzde 90'a çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Piller, elektronik, akümülatör, lastik gibi ürünlerim beri dönüşümünün sağlanacağını söyleyen Muş, "Hammadde ihtiyacını azaltacak. Emisyonlara azalacak. Yeni üretimlerin atıklarında azalma olacak. İlk yıl beklediğimiz istihdam 7 bin 500 ve yirmi yıl içinde 12 bin kişilik istihdam oluşacak. 20 yıl içinde 6 milyar euroluk bir katkı sağlamasını bekliyoruz. 2022 yılının Ocak ayında sistem çalışmaya çalışacak. Kanun geçtikten sonra sistemin kurulumu bir yıl çalışılacak. 2021 başında bütün içeceklerde, kutular geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak" şeklinde konuştu.

Çevre Kanunu'nda değişiklikler yaptıklarını ifade eden Muş, "Depozito sistemine dahil olmayan satış noktalarına her metrekare için 100 TL'lik idari para cezası geliyor. Atık yönetim sistemini kurmayanlar ve kurduklarını beyan etmeyenler 20 bin TL idari para cezası gelecek. Benzin, naftalin depolanması, dolumu, nakliyesine ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere terminaller ve dolum adalarını için 60 bin TL, akaryakıt istasyonları için 30 bin TL, tankerleri, için 3 bin TL idari para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin TL idari para cezası gelecektir" diye konuştu.

Muş, şöyle konuştu:

"Mevzuatımıza bisiklet yolu tanımı yapılıyor. Elektrikli scooter ve bisiklet yolu şeridi tanımı kanun kapsamına alınıyor. Karayolları genel Müdürlüğü'ne elektrikli scooterların gidebileceği alanları inşası görev ve yetki verilmekte. Karayolarında bulunan bisiklet yolarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve scooterların kullanma yaşı 15 olarak belirlenecek. Elektrikli scooterların 50 kilometre üzeri otoyollarda kullanılmasına sınırlama getiriyoruz. Elektrikli scooter kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler. Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri'ne bisiklet ve scooterların park ve şarj istasyonları yapma görevini getirmiş olacağız."

Hatay'da orman yangınına ilişkin olarak iddialara cevap veren Muş, "Son iki yıldır istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere göre, PKK'nın bu yönde talimatları olduğu biliniyor. Geçmişte de PKK ve onun iltisaklı yapıları orman yangınlarını gerçekleştirdiler ve ona teşebbüs ettiler. Şu an Hatay'daki ormanla alakalı gerekli tahkikatlar devam ediyor. Bunlar gerçekleştikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kamu Mali Yönetimi'nin şeffaflıktan uzaklaşacağına ilişkin muhalefetin söylemine yönelik olarak Muş, "Muhalefet kanun teklifini iyi okuyamamış, aslında daha şeffaf hale getiriliyor ve kalem kalem gösterilecek. Şu anda daha açık ve net bir şekilde harcamalar görülecek" şeklinde konuştu.

Erken seçim iddialarına ilişkin Muş, "Bizim gündemimizde seçim olmadığını daha önce defaatle söyledik. Sadece bunu CHP Genel Başkanı söylemiyor, diğer partilerde söylüyor. CHP'nin saldığı Belediyeler, onları yönetmesi lazım. Yaklaşık bir buçuk yıl geçti, ne gözle görülür bir faaliyet var ne gözle görülür bir hizmet ortaya koyabilmiş. Daha kazandıkları belediyeleri yönetmekten aciz bir parti var karşımızda. İl Başkanları Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz'! diyor. Öbür taraftan 'Biz hazırız' diyor. Bizim boş işlerle uğraşacak vaktimiz yok, Türkiye için yapacak çok işimiz var. Önümüze bakıyoruz" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayyum atamalarına ilişkin açıklamalarına yönelik Muş, "Kayyum meselesi muhalefetin çokça kullandığı bir konu. Türkiye çok hassas bir bölgede. Terörle mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin dağda mücadele silahla yaptığı mücadele değil. Bunun lojistik, finans ayağı, dağa insan tedarik eden yapısı var. Kayyum nerden atanıyor? Bir zorunluluktan atanıyor. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'nın önünde anneler var. Bu insanlar neden İl Başkanlığı'nın önüne gidiyorlar? Çocuklarını ya iş vaadiyle kandırmışlar, ya başka şekilde kandırmışlar. Bunları Belediye imkanlarıyla yapmışlar. 83 milyon vergi veriyor, ödediği vergiler bir şekilde sistem dışlına çıkartılıp terörün finansmanında kullanılıyor" diye konuştu.

Tarikat yapılanmasına ilişkin soruya Muş, "Bakanlıklarımız, İçişleri Bakanlığımız açıklama yaptı. Şimdiye kadar olan süreçte 40-50 yıllık bir durumdan bahsediyoruz, AK Parti bu işin üzerinden gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

