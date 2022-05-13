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Sebze yüklü kamyon lavanta tarlasına devrildi

Sebze yüklü kamyon lavanta tarlasına devrildi
Sebze yüklü kamyon lavanta tarlasına devrildi

Şanlıurfa’da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralanırken, kamyonun içerisinden saçılan sebzeler lavanta tarlasını sebze tarlasına çevirdi.

Sebze yüklü kamyon lavanta tarlasına devrildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Adana'dan Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan 01 AJC 62 plakalı sebze yüklü kamyon, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, içerisinde bulunan sebzeler ise lavanta tarlasına saçıldı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Etrafa saçılan sebzeler ise toplanarak olay yerine çağrılan başka bir kamyona yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Bilgin



 

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