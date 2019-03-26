Seçimden bir gün önce binayı görün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı rehberde şu uyarılara yer verildi:

Sandık görevlileri bir gün önce görev yapacakları binayı görmeliler. Görevlilerin seçim günü vazife yerlerine oy verme işleminden bir saat önce gidecek. Sandık görevlileri ve müşahitler oy verme işlemi başlamadan önce sandık kurlarının oluşturulmasını, oy verme işlemi sırasında düzenin sağlanmasını, oy verme işlemi sonrasında da oyların sayım ve dökümü ile tutanaklara geçirme işlemlerini takip edecek. Sandık görevlileri ve müşahitler oylama öncesinde, seçmenlerin düzenli ve güvenli oy kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınıp alınmadığına, oy verme bölümünün kapalı olup olmadığına dikkat edecek. Oy sayım işlemi sırasında, sandık sonuç tutanaklarının hatalı tutulmaması, geçerli oyların geçersiz, geçersiz oyların geçerli sayılmaması, birleştirme tutanaklarını doğru hazırlanması ve sonuçların anında teşkilata ulaştırılmasından sorumlu olacaklar.