Sedat Peker grubuna yapılan operasyonda ele geçirilen silahlar sergilendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan'da firari olarak aranan Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 52'si yakalanmıştı. Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 121 adrese yapılan baskınlarda ele geçirilen silah ve mühimmatların sergisi yapıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile birlikte çok sayıda çek-senen sergisi yapıldı.

Sadık Kahraman

