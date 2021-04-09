İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sedat Peker'in Beykoz'daki villası havadan görüntülendi

Sedat Peker'in Beykoz'daki villası havadan görüntülendi
Sedat Peker'in Beykoz'daki villası havadan görüntülendi

Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü Sedat Peker’in Beykoz’daki villası havadan görüntülendi.

Sedat Peker’in Beykoz’daki villası havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi, suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Sakarya, Konya, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına da polis tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin villada arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, arama çalışmalarının sürdüğü villa drone ile havadan görüntülendi.

Yusuf Enes İnce - Metin Başar

İLGİLİ HABER
İstanbulda Sedat Peker ve suç örgütüne eş zamanlı operasyon İstanbul'da Sedat Peker ve suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.