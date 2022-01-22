İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle Sedef Kabaş hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık sonrasında, suçun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Kabaş, hakkındaki soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İrem Demir - Yunus Emre Şeker

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.