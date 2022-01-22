Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle Sedef Kabaş hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık sonrasında, suçun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Kabaş, hakkındaki soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İrem Demir - Yunus Emre Şeker