Sefer Yılmaz: "Trabzonspor'a karşı oynanması gerektiği gibi oynadık"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup olan Altay'da Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çok güzel bir atmosfer olduğunu söyleyen Sefer Yılmaz, "Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Hava, saha, zemin olsun, taraftarlar stadı doldurdu. Şampiyonla oynadık. Önemli bir maçtı. Trabzonspor'u, sezon boyu gösterdiği performans, şampiyonluk ve bugünkü galibiyetinden dolayı kutlarız. Trabzonspor'a karşı nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık. İlk yarıda öne geçebilirdik ama şanssız şekilde kendi kalemize gol attık. Devre arasında taktiksel değişiklik yaptık, beraberlik golünü de bulduk ama penaltıyla maçı kaybettik. 2 hafta önce düşmemize rağmen futbolcu kardeşlerimiz Altay'a yakışır şekilde mücadele ediyorlar. Genç oyuncularımıza şans vererek önümüzdeki sezonun planlamasını yaptık. Sezonu bu şekilde tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Devam etmek isterlerse Sinan Hoca da kalmak ister"

Önümüzdeki sezon için de konuşan Yılmaz, "Kulübümüzde bir seçim süreci var. Bizim devam edip etmememiz bununla da ilişkili. Biz kulüpte çok mutluyuz. Sinan hoca da zaten Altay'ın evladı. Bizimle devam etmek isterlerse, Sinan Hoca da kalmak ister. Yarınki kongreden sonra daha da netleşir" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın